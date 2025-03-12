Суд решил снести здание «Автопрестижа» в Камской долине

Арбитражный суд Пермского края 10 марта признал самовольной постройкой одноэтажное здание автосалона по ул. Маршала Жукова, 51, говорится в результативном решении, опубликованном на сайте суда. Суд также обязал собственника объекта — пермское ООО «Мир» снести здание в течение 60 дней после вступления решения в законную силу. В случае неисполнения решения суд назначил неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С иском о признании самовольной постройкой здания по ул. Маршала Жукова, 51, администрация Ленинского района Перми обратилась еще в 2023 году. Районные власти посчитали, что ответчик построил здание на городской земле незаконно, без получения строительной документации. При этом строительство объекта было разрешено, но на другом земельном участке. Позже в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись, согласно которой спорная постройка находится на «разрешенной» земле.

ООО «Мир» зарегистрировано в 2021 году, компания занимается арендой и управлением собственным недвижимым имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 50% долей в обществе принадлежат ООО «Норд» и ООО «Темп», которые специализируются на аналогичном виде деятельности. Бенефициаром последнего является владелец автохолдинга «Автопрестиж» Вячеслав Ляндаев.

Согласно данным сервисов «Яндекс Карты» и 2-ГИС, на ул. Маршала Жукова, 51, расположен автосалон, в котором «Автопрестиж» продает автомобили trade-in.