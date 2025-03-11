Сифилис стал самым распространенным ЗППП в Сочи в 2024 году

В 2024 году самым распространенным заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), в Сочи стал сифилис. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За минувший год в городе выявлено 329 случаев ЗППП, что лишь незначительно превышает показатель 2023 года (326 случаев). Помимо сифилиса, являющегося лидером, среди зарегистрированных инфекций встречаются гонорея, трихомониаз, хламидиоз и урогенитальный герпес. Основную долю заболевших составляют мужчины и лица старше 40 лет.

За последние пять лет в Сочи фиксируется умеренный рост числа диагностированных случаев ЗППП: с 282 в 2020 году до 329 в 2024 году. В ведомстве это связывают с демографическими изменениями — ежегодно в город на постоянное место жительства переезжают 10–15 тыс. человек.

В целом по Краснодарскому краю в 2024 году зарегистрировано 2,7 тыс. случаев ЗППП. Тестирование на эти заболевания в Сочи за год прошли 62,5 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков