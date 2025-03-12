Чистая прибыль «Автовокзалов Удмуртии» сократилась более чем на 20% в 2024 году

Выручка «Автовокзалов Удмуртии» по обычным видам деятельности составила 156,2 млн руб. в 2024 году, что на 18,5 млн или 12% больше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах предприятия на «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль при этом сократилась год к году на 4,5 млн или 22%, до 20,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

Из пояснительной записки следует, что за 2024 год было перевезено 1,8 млн пассажиров по междугородным рейсам — столько же, что и годом ранее. По пригородным рейсам наблюдается спад на 4% год к году, до 1,28 млн пассажиров.

ООО «Автовокзалы Удмуртии» было зарегистрировано в 1997 году. Руководитель предприятия — Сергей Зайнуллин, бенефициар — Елена Берг. В составе общества находятся 3 автовокзала, 16 автостанций, 1 остановочный и 5 кассовых пунктов.