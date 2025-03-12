Маткапитала в Перми хватит на первоначальный взнос при покупке однокомнатной квартиры

В Перми выплаты материнского капитала при рождении одного или двух детей в семье может хватить на первоначальный взнос при покупке однокомнатной квартиры. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на исследование «Яндекс Недвижимости». Для расчета аналитики использовали материнский капитал на одного ребенка в размере 690,3 тыс. руб. и на второго ребенка — 912,2 тыс. руб. Эти суммы посчитали в качестве первоначального взноса, который должен составлять не менее 20% от стоимости жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В Перми семья с одним ребенком может использовать маткапитал без дополнительных вложений для покупки квартиры в новостройке полной стоимостью около 3,5 млн руб., семья с двумя детьми — стоимостью около 4,6 млн руб. В основном это студии или однокомнатные квартиры»,— сообщили в «Яндекс Недвижимости». В исследовании уточняют, что в Перми представлено около 1,7% квартир в новостройках стоимостью 3,5 млн руб. и 13,6% — стоимостью 4,6 млн руб.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что семьи нередко приобретают однокомнатные квартиры и студии детям на будущее. Пока они растут, недвижимость сдают в аренду. С учетом срока ипотеки на десять лет семье с одним ребенком придется платить за ипотеку в среднем 30 тыс. руб. в месяц, а с двумя — около 40 тыс. руб. При этом средняя ставка на аренду студий и «однушек» в Перми в феврале 2025 года составила 27 тыс. руб. в месяц, поэтому сдавать такое жилье, купленное в ипотеку, может оказаться невыгодно.