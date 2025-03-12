На проспекте Фрунзе в Ярославле автобус врезался в бетонный забор. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП произошло на полосе движения из центра города, между 1-й Приволжской и железнодорожным виадуком. На фотографиях с места происшествия видно, что пострадавший автобус имеет характерную для рейсовых автобусов окраску. У машины разбито лобовое стекло и сильно помят бампер. В УМВД пояснили, что в 7:30 там произошло столкновение автобуса, грузовика с прицепом и трактора.

«По предварительным данным пострадавших нет»,— сообщили в УМВД.

Из-за аварии образовалась пробка как на проспекте Фрунзе, так и на Московском проспекте.

Алла Чижова