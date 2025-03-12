ХК «Сочи» проиграл «Куньлуню Ред Стар»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду в рамках 63-тура КХЛ со счетом 2:5 уступил китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар». В этом сезоне клубы провели между собой пять очных встреч, и три из них завершились победой сочинской команды. Соперники уже не претендуют на попадание в плей-офф, но победа в «Новом дерби», возможно, могла служить утешением для болельщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В текущем сезоне сочинцы много пропускают в первых периодах. Не стала исключением и эта встреча. Уже к шестой минуте «Красная звезда» забила дважды. Сначала Дэнни О'Риган воспользовался ошибкой хоккеистов «Сочи», убежал один на один с голкипером Никитой Тулиновым и открыл счет в матче. Спустя всего десять секунд пекинцы забили во второй раз. Свое имя в протокол вписал Ярослав Лихачев. Сразу после второй пропущенной шайбы тренерский штаб «Сочи» произвел замену вратаря. Место в воротах занял Евгений Волохин. Первый период дальше проходил под диктовку «Куньлуня Ред Стар». 20:11 — такое преимущество гостей по броскам в створ.

В начале второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала китайский клуб забил в большинстве после точного броска Колина Кэмпбелла. В одной из следующих атак, когда команды играли в равных составах, «леопарды» забили ответный гол. Александр Хохлачев помог своей команде отыграть одну шайбу. На 42-й минуте «Куньлунь Ред Стар» снова довел преимущество до трех голов. Дубль оформил американский нападающий Дэнни О'Риган. Через шесть минут, после быстрой атаки, забил канадец Джейден Хэлбгевакс. За семь минут до конца основного времени сочинские хоккеисты поставили точку в матче после забитого гола Амира Гараева. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:5.

После 63 матчей в КХЛ «леопарды» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре сочинские хоккеисты встретятся 14 марта в Санкт-Петербурге с ХК СКА.

Евгений Леонтьев