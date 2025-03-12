Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Армавира

Сейсмологи Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в районе Армавира (Краснодарский край). Подземный толчок произошел 11 марта в 23:57 на глубине 10 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Эпицентр находился в 38 км к северо-западу от города. Сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.

Неделей ранее подземные толчки зафиксировали в акватории Черного моря у берегов Туапсе. Землетрясение произошло в 19 км от Новомихайловского, магнитуда составила 3,9.

Вячеслав Рыжков