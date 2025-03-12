Против астраханки возбудили дело за мошенничество с выплатами

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурантка решила получить выплаты на поддержку малого предпринимательства, в связи с чем обратилась в центр социальной поддержки населения. Там она предоставила документы для получения выплаты на осуществление деятельности ИП. При этом женщина знала, что этой деятельностью заниматься не будет.

Фигурантке выплатили свыше 330 тыс. руб., которыми она распорядилась по своему усмотрению. Условия соцконтракта не были выполнены. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов