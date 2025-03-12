В тепличных хозяйствах Саратова удалось собрать около 6 тыс. тонн овощей

В пресс-службе администрации Саратова рассказали об объемах собранных с начала текущего года овощей в тепличных хозяйствах города. Речь идет о порядка 6 тыс. тонн.

В части сбора овощей закрытого грунта в регионе лидирует Гагаринский район Саратова. В четырех хозяйствах за первые месяцы этого года удалось собрать 5,8 тыс. тонн огурцов и 72 тонны зелени. Это примерно 85% от всех собранных в области овощей.

Совсем скоро хозяйства займутся сбором томатов. Указанные результаты обеспечены благодаря использованию современной технологии досвечивания.

Павел Фролов