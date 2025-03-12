В Челябинске вступил в силу приговор водителю за поножовщину на дороге

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор водителю, устроившему поножовщину во время конфликта с другим автомобилистом в 2023 году. В ноябре 2024 года Сосновский районный суд назначил ему наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Южноуральца судили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Суд установил, что 7 ноября 2023 года автомобилист на дороге вступил в конфликт с другим водителем. Позднее, когда они остановились в микрорайоне «Привилегия», один из участников ссоры подошел к оппоненту, ударил его ножом по лицу и пригрозил убийством.

Адвокаты осужденного пытались обжаловать приговор, просили переквалифицировать состав преступления и смягчить наказание. Однако сторона обвинения опровергла аргументы защиты, с учетом чего решение Сосновского районного суда осталось без изменения.