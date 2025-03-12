С мэрии Каслей взыскивают 100 тыс. рублей за покусанного собакой ребенка

Прокуратура Каслинского муниципального района подала иск о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб. в пользу ребенка, покусанного бездомной собакой, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ведомство установило, что в феврале в Каслях бездомное животное напало на восьмилетнего мальчика и несколько раз укусило его в области бедер. Рассмотрение искового заявления в суде поставлено на контроль местной прокуратуры.

Виталина Ярховска