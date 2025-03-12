Глава СКР заинтересовался семьей, которая 10 лет не может получить жилье

В Челябинской области следственные органы проводят проверку по факту нарушения прав семьи с инвалидом-колясочником, которая 10 лет не может получить жилье взамен сгоревшего. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки и итоговом решении, сообщает Информационный центр СК России в своем telegram-канале.

Жительница села Приморское Агаповского района обратилась в приемную председателя СКР в социальной сети «ВКонтакте». Она сообщила, что в 2015 году пожар уничтожил единственной жилье, предоставленное по договору социального найма. Взамен местные власти ничего не предоставили. В результате семья, в том числе 64-летняя мать заявительницы, являющаяся инвалидом-колясочником, вынуждена арендовать квартиру за свой счет.

Исполнение поручения главы СКР и ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства.