В Казани в двух ДТП 11 марта пострадали 2 человека

За минувшие сутки на дорогах Казани зафиксировали два ДТП, в которых пострадали 2 человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

В одном из происшествий пассажир получил травму при резком торможении общественного транспорта, в другом — при падении в начале движения общественного транспорта.

Всего за сутки поступило 192 сообщения о ДТП, 30 из которых — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще 8 — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено три человека по подозрению в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что в Казани водителя, врезавшегося в остановку, арестовали на 15 суток.

Дарья Сайфиева