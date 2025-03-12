Глава СКР хочет знать, почему в Вольске нарушают права жильцов ветхого дома

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жильцов ветхого дома в Вольске. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрий Костин также доложит о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным соцмедиа, в многоквартирном доме по ул. Водопьянова в Вольске Саратовской области нет канализационной системы, там разрушаются несущие конструкции, в стенах можно наблюдать трещины. Также в здании 1894 года постройки протекает кровля, частично отсутствует остекление окон.

Отмечается, что дом все еще не признан аварийным. Ранее одну из квартир передали по договору соцнайма многодетной матери. Людям приходится проживать в небезопасных условиях.

Павел Фролов