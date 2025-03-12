В Новосибирске осудили фигуранта дела о краже ювелирных изделий на 7 млн рублей

Тогучинский райсуд Новосибирской области вынес приговор в отношении жителя Алтайского края Сергея Новикова по делу о краже (4 ст. 158 УК РФ) ювелирных изделий стоимостью 7 млн руб. Подсудимому назначили четыре года колонии общего режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, фигурант дела в июле 2016 года вместе с неустановленным лицом прорезали в стене ТЦ города Тогучина проем к помещению, где хранился сейф. При помощи удилища от удочки «с прикрепленными к нему, сшитыми между собой одеялами», злоумышленники отгородили проход от датчиков движения. После этого они вынесли сейф с ювелирными украшениями.

Установить личность Сергея Новикова правоохранителям удалось благодаря тому, что он оставил свое ДНК на одеялах. Обвиняемый в 2017 году был объявлен в федеральный розыск, в мае 2024-го его задержали в Московской области.

Свою вину подсудимый признал частично, не согласившись с размером ущерба. По иску потерпевшей стороны с него взыскано более 6,7 млн руб.

Александра Стрелкова