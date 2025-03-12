Три человека эвакуировались после задымления в офисном центре Ижевска
В офисном центре на ул. Максима Горького в Ижевске произошло задымление, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Пожарная сигнализация сработала после того, как в подсобном помещении на пятом этаже загорелась бумага на площади 2 кв.м.
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Три человека эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Для ликвидации последствий пожара были привлечены 19 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.