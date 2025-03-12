Три человека эвакуировались после задымления в офисном центре Ижевска

В офисном центре на ул. Максима Горького в Ижевске произошло задымление, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Пожарная сигнализация сработала после того, как в подсобном помещении на пятом этаже загорелась бумага на площади 2 кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Три человека эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Для ликвидации последствий пожара были привлечены 19 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.