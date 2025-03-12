В Саратове привлекли к ответственности протаранившего торговый павильон водителя

В Саратове сотрудники полиции установили и привлекли к ответственности водителя, который врезался в торговый павильон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно релизу, сотрудники саратовской Госавтоинспекции провели проверку по факту нарушения ПДД в районе Сенного рынка. Там иномарка BMW протаранила торговый павильон напротив д. № 1а по ул. Танкистов, а затем ее водитель скрылся.

Специалисты установили личность управлявшего указанной машиной гражданина. Им оказался молодой человек 2005 года рождения, который не имеет права управления автомобилем.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, его оштрафовали на 15 тыс. руб. Также в отношении молодого человека составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, его могут лишить прав на срок от одного года до 1,5 лет или арестовать на срок до 15 суток.

Павел Фролов