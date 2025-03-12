В Адыгее в ДТП со школьным автобусом погиб человек

Днем 11 марта в Адыгее произошла авария с участием школьного автобуса и легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ДТП произошло около 16:30 на 80-м км трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай в Кошехабльском районе. На участке автодороги ВАЗ-2110 столкнулся со школьным микроавтобусом «Газель-Некст».

В результате аварии от полученных травм скончался 40-летний водитель легковой машины — житель Шовгеновского района. Его спутник — 34-летний пассажир из Кошехабльского района, был госпитализирован.

Как отметили в ведомстве, школьный автобус на момент аварии двигался без пассажиров к месту стоянки. Остальные обстоятельства аварии выясняются.

Анна Гречко