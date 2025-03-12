Участок трассы Камбарка—Пермский край в Удмуртии отремонтируют за 157 млн рублей

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», на ремонт участка трассы Камбарка—граница Пермского края протяженностью 5 км направят 157 млн руб. Соответствующий конкурс опубликовали на портале госзакупок 11 марта. Указано, что работы выполнят по федпроекту «Региональная и местная дорожная сеть». По проекту контракта, обновлять участок трассы начнут 1 мая, закончат — 30 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ситуационная схема к проекту контракта на портале госзакупки Фото: ситуационная схема к проекту контракта на портале госзакупки

В пояснительной записке указано, что интенсивность движения по двухполосному участку дороги составляет 3,7 тыс. автомобилей в сутки. Закрывать дорогу не планируется: во время работ на одной полосе транспорт перенаправят на другую. Вид покрытия — асфальтобетонное. Подрядчика определят 1 апреля.