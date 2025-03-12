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В Омске состоится суд над водителем автобуса, из которого выпала пассажирка

Прокуратура Омска отдала под суд водителя автобуса, из которого выпала пассажирка. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

События, о которых идет речь, произошли 17 июля 2024 года. Водитель автобуса «Луидор-2250», следовавшего маршрутом №344, отъезжал от остановки общественного транспорта «70 лет Октября». Из открытых дверей автобуса на проезжую часть выпала стоявшая на ступенях 56-летняя пассажирка. От полученных травм она скончалась.

Вину водитель признал частично, настаивая, что дверь салона автобуса закрывал, в чем лично убедился. Он полагает, что дверь могла открыться ввиду ее конструктивных недостатков.

Илья Николаев

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