Челябинские компании намерены расширить экспорт продукции в Индию и Китай

Министерство сельского хозяйства Челябинской области планирует вывести на экспорт новые компании и продукты, чтобы решить задачу увеличения объема агроэкспорта к 2030 году, поставленную президентом России Владимиром Путиным. Местные компании готовы перевозить товары в Индию, Китай и Африку, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На данный момент между предприятиями области и продавцами Китая проработаны вопросы поставки сухого молока и мороженого. Компания «Подовинновское молоко» зарегистрировалась в системе учета экспортеров пищевой продукции и продуктов питания в КНР, разработана упаковка для поставок молочной продукции в страну. Перевозящий в Поднебесную льняное семя «Гранэкс» планирует реализацию партнерам гречихи на переработку, а также поставку бобовых культур в Китай, Турцию и Индию. Экспорт в Индию намерены развивать перерабатывающие компании «Союзпищепром» и «Ресурс». Последняя планирует расширить перевозку своей продукции в африканские страны. Предприятия мясной отрасли также собираются выходить на международный рынок. Поставки куриных лапок начинаются в Китай, свинины — в Гонконг и Вьетнам. Вопросы открытия экспорта рассматривает «Ариант», а «Сигма» планирует строительство на территории области маслоэкстракционного завода, что в дальнейшем позволит увеличить поставки растительных масел. Есть производители, готовые экспортировать на различные рынки сухие завтраки и снеки, а также напитки, например, компания «Морсика».

В 2024 году в Челябинской области, по предварительным данным, агроэкспорт составил 259,8 млн долларов, в 2030 году этот показатель должен вырасти до 352 млн долларов. Как отмечают в минсельхозе, регион выделяется среди других субъектов России тем, что в основном поставляет продукты с высокой добавленной стоимостью: макароны, крупы, кондитерские изделия. Работа в этом направлении в прошлом году позволила преодолеть сдерживающий фактор в развитии агроэкспорта — дорогую логистику.

Виталина Ярховска