В Астрахани прокуратура начала проверку после наезда машины на 16-летнюю девушку

Прокуратура взяла на контроль ход административного расследования по факту дорожной аварии в Трусовском районе Астрахани, в которой пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ДТП произошло накануне, во вторник, в районе ул. Вильямса. Там водитель машины «ГАЗ-2705» сбил 16-летнюю девушку близ пешеходного перехода. Пострадавшую отвезли в медучреждение.

Надзорное ведомство возбудило в отношении водителя дела об административных правонарушениях. Прокуратура района контролирует их расследование.

Павел Фролов