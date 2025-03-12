Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место

Президент США Дональд Трамп поставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на место в ходе переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии 11 марта. Господин Трамп дал понять, что Вашингтон серьезно настроен на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он (Дональд Трамп.— "Ъ") — главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение. И мы очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами. И мы надеемся, что это будет продолжаться долго и вечно — такова цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем достичь этой цели»,— сказала госпожа Левитт в интервью телеканалу Fox News (цитата по ТАСС).

По ее словам, Белый дом не получал информации о реакции России на договоренности, достигнутые американской и украинской делегациями в Джидде. Притом госсекретарь США Марко Рубио и советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц усердно над этим работают, добавила представитель Белого дома.

Во вторник, 11 марта, в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

О чем договорились США и Украина — в материале «Тридцать дней без войны».