Al Jazeera: при ударе Израиля по Газе погибло восемь человек

Порядка восьми человек погибло за сутки в результате израильских атак по сектору Газа, сообщил телеканал Al Jazeera. Уточняется, что шесть человек погибли при ударе беспилотников в районе коридора Нетзарим. Еще одна женщина погибла при падении дрона в городе аш-Шаука. Другую обнаружили с пулевыми ранениями в центре Газы.

Перемирие между Израилем и палестинским движением «Хамас» вступило в силу 19 января. Предполагалось, что оно будет состоять из трех этапов, на которых стороны будут производить обмен заложниками и телами погибших. Первый этап завершился 1 марта.

Позднее, 2 марта, спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил сторонам обновленную версию соглашения. Израиль сразу принял американскую инициативу. «Хамас» категорически отверг инициативу, объявив о следовании ранее установленным договоренностям. На следующий день газета The Jerusalem Post сообщила, что израильская армия может возобновить военные действия в Газе, если «Хамас» не пойдет на второй раунд перемирия.

В качестве рычага давления Израиль в том числе использовал угрозу отключения электричества в анклаве. 9 марта министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. 11 марта «Хамас» согласился на новый этап урегулирования конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».