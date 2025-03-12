Омичку осудят за мошенничество при заказе товаров с Wildberries на 15 млн рублей

Куйбышевский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) при заказе товаров на Wildberries. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в августе 2023 года фигурантка дела обнаружила, что из-за технического сбоя с ее банковского счета не списываются средства при заказе товаров на маркетплейсе. Воспользовавшись ошибкой в работе сервиса, омичка заказала более 700 товаров на 1,6 млн руб.

Кроме того, она заказала товары еще на 14 млн руб., однако не смогла их забрать, поскольку Wildberries заблокировал подозрительные покупки. Мошенница признала свою вину и частично возместила ущерб в размере 510 тыс. руб.

Александра Стрелкова