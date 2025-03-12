В Саратовской области в ДТП с «КамАЗом» погиб водитель

В Балашовском районе Саратовской области произошла дорожная авария с участием «КамАЗа», в которой погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП случилось накануне в 22:40 на 508 км 300 м автодороги Р-22 Каспий, близ с. Дуплятка. Там столкнулись машина «КамАЗ», за рулем которой находился мужчина 1966 года рождения, и автомобиль «ВАЗ-2115», которым управлял мужчина 1957 года рождения.

В дорожной аварии погиб водитель легковушки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов