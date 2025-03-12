Экономика Кузбасса получила по итогам 2024 года 27 млрд рублей убытка

В 2024 году финансовый результат организаций Кемеровской области составил 26,9 млрд руб. сальдированного убытка против 341,1 млрд руб. прибыли годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным Кемеровостата, в прошлом году с убытком отработали самые крупные отрасли индустрии региона — добыча угля (90 млрд руб. убытка против 156,6 млрд руб. прибыли в 2023 году), производство кокса и нефтепродуктов (10,5 млрд руб. против 1,5 млрд руб. прибыли) и металлургия (7,6 млрд руб. против 28,3 млрд руб. прибыли). Кроме того, сальдированный убыток в размере 32,3 млрд руб. получила энергетика региона. В 2023 году эта отрасль показала прибыль в 11,3 млрд руб.

В промышленности Кузбасса наибольшая сальдированная прибыль зафиксирована в химии (19,6 млрд руб.), производстве стройматериалов (3,4 млрд руб.) и пищевой промышленности (2,9 млрд руб.). Самой же прибыльной отраслью экономики региона оказалась оптовая и розничная торговля — 46,4 млрд руб.

Игорь Лавренков, Кемерово