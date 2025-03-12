Fox News: США и Украина не обсуждали в Джидде отставку Зеленского

Делегации Вашингтона и Киева не обсуждали на переговорах в саудовской Джидде отставку президента Украины Владимира Зеленского и проведение выборов. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Нана Саджая.

«Источник, напрямую вовлеченный в переговоры, заявил, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде»,— написала она на своей странице в социальной сети X.

Во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча американской и украинской делегаций, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

О чем договорились США и Украина — в главном «Ъ».