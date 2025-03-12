Без рыбы деньги

АО «Интер РАО — Электрогенерация» не согласилось с требованиями представителей рыбоводного хозяйства «ДоброFish» о взыскании убытков в размере 19,9 млн руб. Как считает истец, весной прошлого года из-за роста температуры в отводящем канале Пермской ГРЭС погибло 12 тонн форели, принадлежащей хозяйству. В октябре прошлого года директор хозяйства Андрей Попов обратился в суд. Представители ответчика считают, что факт гибели рыбы не доказан. Теперь в суде обсуждается возможность назначения экспертизы для установления причинно-следственной связи между изменением температуры и гибелью форели. Проблема в том, что погибшая рыба была утилизирована или отправлена на корм животным. Таким образом, экспертиза может производиться только на основе документов.



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Инцидент, который привел к судебному спору между АО «Интер РАО — Электрогенерация» и Андреем Поповым, произошел 2 марта прошлого года. Тогда в рыбоводном хозяйстве погибло около 12 тонн форели. Причиной этого, по мнению рыбозаводчиков, стало повышение температуры воды в отводном канале Пермской ГРЭС. В компании на это заявили, что никакого превышения температуры воды сверх установленного норматива зафиксировано не было.

Представители Волго-Камского территориального управления федерального агентства по рыболовству в тот же день обнаружили, что температура воды ниже отводного канала рядом с местом разведения рыбы составляет 28,3 градуса. На следующий день было зафиксировано, что температура в 20 м ниже по течению от канала составляет 22,1 градуса. Материалы были переданы в Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая внесла структуре «Интер РАО» представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования общество безуспешно пыталось оспорить в суде.

«ДоброFish» ведет свою деятельность с 2006 года. Основатель компании — Нина Попова, ихтиолог, занимается осетроводством более 20 лет. Группа компаний «ДоброFish» развивает четыре направления деятельности: выращивание рыб элитных пород (стерлядь, форель, осетр), производство черной пищевой икры и ее переработка, туризм и воспроизводство водных биоресурсов. Андрей Попов является главой крестьянско-фермерского хозяйства, занимающегося пресноводным рыбоводством.

С иском о взыскании убытков с АО «Интер РАО — Электрогенерация» господин Попов обратился осенью прошлого года. Как выяснилось в ходе заседания 11 марта, ответчик с требованиями не согласился. АО считает, что прямая причинно-следственная связь между действиями Пермской ГРЭС и гибелью рыбы не доказана. Кроме того, истец выбрал для разведения форели неблагоприятное и небезопасное место, поскольку оно расположено на территории гидротехнического сооружения, и не учел потенциальные риски.

У «Интер РАО — Электрогенерация» также возникли вопросы по заключению оценщика относительно суммы ущерба. По мнению ответчика, при его составлении использовались не все необходимые документы; кроме того, часть погибшей рыбы была передана на корм животным, что также влияет на сумму предполагаемых убытков. На это представитель Андрея Попова указал, что факт нарушения Пермской ГРЭС законодательства, касающегося нарушения температурного режима, установлен прокуратурой и судом. «Если бы оно не было нарушено, то ничего бы не случилось»,— полагает он. Юрист ответчика заявила, что материалами административного дела установлен лишь факт превышения температуры, а не гибели рыбы из-за этого фактора.

Выяснилось также, что стороны консультировались с организациями, которые потенциально могли бы провести судебную экспертизу, чтобы она смогла ответить на вопрос, что послужило непосредственной причиной гибели рыбы. При этом в ходе процесса выяснилось, что часть погибшей форели была передана на корм животных, а основная часть утилизирована. По данным АО «Интер РАО — Электрогенерация», один из экспертов уже сообщил, что он не сможет ответить на вопрос о причинах гибели без исследования рыбы. «Нам пояснили, что форель чувствительна к различным воздействиям, причиной ее гибели теоретически может быть и плохой корм, и ряд других факторов»,— отметила представитель ответчика.

В итоге председательствующий в процессе судья Родион Трубин предложил каждой стороне продолжить поиски экспертного учреждения, а также сформулировать вопросы специалистам. Если поиски не увенчаются успехом, то конкретную организацию выберет суд.

Дмитрий Астахов