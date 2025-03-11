Гимнастке Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за поздравления с 9 Мая

Международная федерация гимнастики (FIG) не включила российскую гимнастку Викторию Листунову в число спортсменов, которые могут выступать на международных соревнованиях. Листунова утверждает, что причиной для отказа стало ее поздравление с Днем Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Листунова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виктория Листунова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Насчет фотографии — да, это так. Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая. Насчет обжалования — задавайте этот вопрос федерации»,— сказала Виктория Листунова «Матч ТВ».

6 марта FIG опубликовала список из 12 спортсменов и 10 тренеров, получивших нейтральный статус. Федерация гимнастики России подавала заявки на 100 человек. «Спорт-Экспресс» предполагал, что причиной для отказа Листуновой могло стать ее участие в митинг-концерте в «Лужниках» в 2022 году по случаю восьмой годовщины вхождения Крыма в состав России.

Виктории Листуновой 19 лет. На Олимпийских играх в Токио она получила золотую медаль в командном многоборье. В 2021 году стала чемпионкой Европы.