Президенту Словакии направили петицию с призывом отменить санкции против России

Глава объединения «Брат за брата» Матуш Алекса направил президенту Словакии Петеру Пеллегрини петицию, где призвал главу государства отменить антироссийские санкции. Петиция собрала более 450 тыс. подписей граждан, заявил Матуш Алекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Пеллегрини

Фото: David Dee Delgado / Reuters Петер Пеллегрини

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Организация требует снятия с России ограничений в области финансового, экономического и международного права, а также в культурной и спортивной сферах. По словам господина Алекса, санкции наносят ущерб гражданам Словакии. «Мы заинтересованы в том, чтобы товары закупались по разумным ценам и торговля продолжалась в прежнем режиме»,— передает слова господина Алекса Pravda.

Как сообщило издание, в петиции нет ничего по поводу возможного референдума по отмене санкционного режима. В офисе президента подтвердили Pravda, что получили петицию, однако не стали разглашать подробностей.

По сообщению ТАСР, документ будет передан в правительство для дальнейшего рассмотрения. Издание напомнило, что вопрос снятия санкций не входит в сферу деятельности президента страны. Этот вопрос принимается на уровне Европейского совета, где Словакию представляет премьер-министр Роберт Фицо.