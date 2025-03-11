В Петербурге за неделю зарегистрировали свыше 50 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю выросла на 5,4%. При этом уровень распространения ОРВИ остается ниже эпидпорога, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При подсчетах анализировались данные 10-й календарной недели (с 3 по 9 марта). Всего за это время был зарегистрирован 50 871 случай ОРВИ, гриппа и COVID-19. Отмечается, что наибольший уровень заболеваемости наблюдается среди детей 3-6 лет.

Согласно лабораторным данным, 65,5% случаев связаны с вирусами гриппа. Среди негриппозных вирусов чаще всего встречаются РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. Лабораторно за неделю подтверждено 2 762 случая гриппа (всего за сезон — 11 589). Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 13,3%, составив 474 случая.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около 60 классов петербургских школ ушли на карантин из-за вспышки сезонных болезней.

Дарья Астанина