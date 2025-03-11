«Парма» одержала самую крупную победу в сезоне

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в Перми разгромила «Астану» из Казахстана. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 106:73.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Пермский клуб был сильнее абсолютно во всех четвертях. Подопечные Евгения Пашутина, набрав 106 очков за матч, тем самым установили для себя рекорд результативности в сезоне.

В составе победителей отличились Александр Захаров и Гарретт Нэвелс, набравшие по 23 очка. 16 очков на свой счёт записал Ройс Хэмм, 15 очков – на счету Стэнли Уиттакера.

«Парма» одержала вторую победу в последних встречах и пятнадцатую по ходу чемпионата. Это позволило пермской команде закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице.