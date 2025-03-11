В Самарской области повысят тарифы на речные перевозки

В Самарской области с началом навигации 2025 года повысят тарифы на речные перевозки. Они отрегулированы в рамках приказа департамента ценового и тарифного регулирования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На маршруте «Самара (Речной вокзал) — Рождествено» в текущем году стоимость полного билета повысится до 105 руб., детского билета — до 53 руб. Дороже всех будет поездка от Самары до Зольного. Она обойдется в 190 руб. или 95 руб. для ребенка. Полный билет от Самары до Ширяева и до Винновки (монастырь) будет стоить 152 руб. и 164 руб. соответственно.

Речная навигация должна стартовать в конце марта. В настоящее время на линии «Самара (Речной вокзал) — Рождествено» курсируют суда на воздушной подушке.