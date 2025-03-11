Этап кубка мира по скоростному спуску на коньках отложен на 21 марта
Как стало известно «Ъ-Приволжье», этап Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках Ice Cross, который планировалось провести 15 марта, перенесен на 21 марта. В минспорта Нижегородской области пока не подтвердили информацию.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Ранее для соревнований на Чкаловской лестнице в центре города установили временные конструкции скоростной трассы. Это вызвало споры градозащитников с властями: трассу начали сооружать до того, было получено заключение государственной историко-культурной экспертизы