Этап кубка мира по скоростному спуску на коньках отложен на 21 марта

Как стало известно «Ъ-Приволжье», этап Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках Ice Cross, который планировалось провести 15 марта, перенесен на 21 марта. В минспорта Нижегородской области пока не подтвердили информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее для соревнований на Чкаловской лестнице в центре города установили временные конструкции скоростной трассы. Это вызвало споры градозащитников с властями: трассу начали сооружать до того, было получено заключение государственной историко-культурной экспертизы

Андрей Репин