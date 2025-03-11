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Форвард «Локомотива» покинул список травмированных

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов 11 марта покинул список травмированных. Соответствующая информация размещена на сайте КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Форвард находился в числе травмированных с 1 марта. О характере его травмы не сообщалось. Шалунов пропустил четыре матча: с «Сочи», московским «Динамо» и дважды с «Северсталью». В трех встречах ярославцы одержали победу.

Сейчас у «Локомотива» в списке травмированных никого нет. Говоря о травме Шалунова, главный тренер команды Игорь Никитин подчеркивал, что «важно, чтобы все были в полной боевой готовности». 14 марта «Локомотив» в Ярославле сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Алла Чижова