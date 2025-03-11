Прокуратура не добилась в суде увольнения экс-главы округа в связи с утратой доверия

Суд Верещагинского округа сегодня в полном объеме отказал прокуратуре в требовании обязать думу Сивинского муниципального округа рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий экс-главы округа Юрия Кабанова с формулировкой «в связи с утратой доверия», сообщает краевая газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, господин Кабанов минувшей осенью неожиданно подал в отставку по собственному желанию до истечения срока полномочий. В начале года прокуратура потребовала его уволить с другой формулировкой. Причина — неисполнение бывшим главой требований ФЗ «О противодействии коррупции» — пояснили агентству в суде. По данным СМИ, претензии прокуратуры связаны с уголовным делом, фигурантом которого стал бывший замглавы округа Виталий Полушкин. Последний подписал с местным предпринимателем, который, как установило следствие, является родственником чиновника, контракт на ремонт муниципальной котельной на сумму 805 тыс. руб. В итоге бизнесмен был приговорен к штрафу в 60 тыс. руб.

Ранее прокуратура подала иск об увольнении за утрату доверия глав Кунгурского, Краснокамского и Кочевского округов.