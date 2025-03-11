Сбербанк поможет Прикамью в застройке Камской долины

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с президентом Сбербанка Германом Грефом. Как сообщил глава Прикамья в своем официальном telegram-канале, встреча была посвящена обсуждению вопросов дальнейшего сотрудничества в развитии региона. При содействии финансовой организации в Прикамье появились и успешно работают современные школы в Кондратова, Култаево, Гамово, Лобаново, а также экошкола в Перми

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

фото: telegram-канал Дмитрия Махонина



По словам господина Махонина, в сотрудничестве со Сбербанком планируется дальнейшее развитие «Дягилевского фестиваля» и цифровизация работы пермских музеев. В частности предполагается создать мультимедийные гиды и карты. «Договорились совместно развивать важные объекты, которые строим сейчас в Камской долине», - подчеркнул глава Прикамья.

Напомним, в Камской долине реализуется ряд масштабных инфраструктурных проектов, например, межвузовский кампус. Среди прочего в микрорайоне строится один из крупнейших онкологических центров России. Строительство ведется по концессионному соглашению между Группой компаний «МедИнвестГрупп» и правительством Пермского края. Кроме этого, в Камской долине появится жилой комплекс с аквапарком от девелопера «Железно», ЖК «Аксиома» от застройщика «Оникс» и ряд других жилых объектов.