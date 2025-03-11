КС поддержал петербурженку, с которой взыскали долги соседей по коммуналке

Конституционный суд (КС) рассмотрел жалобу жительницы Петербурга и признал незаконным солидарное взыскание с нее долгов за электроэнергию соседей по коммунальной квартире. Соответствующее решение опубликовано на сайте КС.

Летом 2023 года Валентина Сахарова, проживающая в пятикомнатной коммунальной квартире на Васильевском острове с общим счетчиком электричества, была вынуждена оплатить накопившийся за четыре года долг за электричество в размере более 180 тыс. рублей вместе со своими соседями.

Суды отклонили доводы госпожи Сахоровой о том, что она добросовестно платила свою часть начислений, обосновав решения тем, что из-за общего счетчика невозможно рассчитать потребление электричества на каждого жильца по отдельности, а также обязательства по договору энергоснабжения.

Петербурженка не согласилась с судебными решениями и, апеллируя к долевому порядку взыскания, обратилась в КС, который начал рассмотрение жалобы и проверку ст. 322 Гражданского кодекса на конституционность. Было установлено, что единая судебная практика по подобным делам отсутствует: применяется как солидарная, так и долевая ответственность.

При этом, согласно п. 1 ст. 322 ГК, солидарная ответственность возникает при ее установлении договором или законом, в частности, при неделимости предмета обязательства. КС посчитал, что плата за электроэнергию к таким предметам не относится.

«Солидарная ответственность жильцов коммунальной квартиры допустима законом лишь в ряде случаев — в частности для членов семьи собственника или нанимателя, и не предусматривается для жильцов коммунальной квартиры, не являющихся членами одной семьи, если иное не установлено соглашением между ними»,— говорится в пресс-релизе КС.

В постановлении суда отмечается, что солидарно взыскивая долг за электроэнергию, «поставщик коммунального ресурса по сути перекладывает свои предпринимательские риски на граждан», так как за неплатежеспособного жильца заплатят его соседи.

В итоге суд признал ст. 322 не противоречащей конституции, поскольку, по мнению органа, она не предполагает солидарной оплаты в подобной ситуации. Решение о взыскании в отношении заявительницы будет пересмотрено.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Конституционный суд признал противоречащими закону положения статьи 15 федерального закона «О статусе военнослужащих», которые произвольно толкуют права военных на жилье от государства.

Артемий Чулков