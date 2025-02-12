Конституционный суд постановил решить вопрос о праве военных на второе жилье

Конституционный суд России (КС РФ) признал противоречащими закону положения статьи 15 федерального закона «О статусе военнослужащих», которые произвольно толкуют права военных на жилье от государства, сообщает официальный сайт организации 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о том, что на текущий момент они не могут претендовать на квадратные метры, если ранее получали их как члены семьи других военных или иных граждан.

На положения статьи пожаловались подполковники Юлия Митрофанова и Иван Рыбаков. Оба просили жилищную комиссию поставить их на учет, однако получили отказ. У Митрофановой, как вдовы погибшего военного, уже была приватизированная квартира в Ростове-на-Дону, однако она передала свою долю сыну в связи с переводом на службу в Петербург.

Рыбаков, имея срок службы более 24 лет, включая участие в боевых действиях, в 2022 году попытался поставить на учет себя, супругу и троих детей, однако комиссия отказала в связи с тем, что его жена уже получила квартиру в Новоуральске на время работы в государственном унитарном предприятии. Мужчина же отказался от последующей приватизации в пользу дочери.

КС РФ посчитал, что права такой категории военнослужащих истолковали произвольно.

«Реализация права на однократное получение жилья от государства одним субъектом не может препятствовать самостоятельной реализации такого же права другим субъектом при наличии у него на то законных оснований»,— говорится в сообщении.

Также, по версии КС РФ, в 2019 году в закон «О статусе военнослужащих» внесли поправку, позволяющую дать военному жилье от государства, даже если они уже получали его как члены семьи, при условии, что они впоследствии достигли необходимой общей продолжительности военной службы, а их жилищная ситуация под статьи 51, 53 и 57 Жилищного кодекса.

Однако эти изменения не затронули текст оспариваемых норм, что затруднило восприятие воли законодателя, а затем усугубилось подзаконными актами, не учитывающими нововведения. Теперь законодателю и правительству следует внедрить изменения. Дела заявителей подлежат пересмотру.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Конституционный суд разрешил выплачивать пенсии по потере кормильца детям, зачатым путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Андрей Маркелов