Скончался первый заместитель муфтия ДУМ Чувашии Саидзада хазрат Гимаев

Сегодня, 11 марта, на 91 году жизни скончался первый заместитель муфтия Духовного управления мусульман (ДУМ) Чувашии Саидзада хазрат Гимаев. Об этом сообщает пресс-служба Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

Глава ДСМР Альбир Крганов выразил соболезнования в связи с утратой.

«Он всегда отзывчиво относился к проблемам и чаяниям людей. Светлая память о нем надолго сохранится в наших сердцах и в истории ислама Чувашии. Искренне сопереживая утрате, просим Всемилостивого Создателя ниспослать стойкость и терпение и сохранить всех в добром здравии и крепости духа», — сказал господин Крганов.

Как сообщает муфтият Чувашии, церемония прощания назначена на 12 марта в 10:00 в селе Чичканы Комсомольского муниципального округа. Заупокойная молитва будет прочитана у дома, где проживал Саидзада хазрат.

Артём Дергунов