Столкнувшийся с танкером контейнеровоз Solong может затонуть в ближайшее время

Контейнеровоз Solong, столкнувшийся вчера с танкером MC Stena Immaculate у берегов Великобритании в Северном море, «вряд ли останется на плаву», полагает заместитель британского министра транспорта Майк Кейн. Чиновник сделал свое заявление, ссылаясь на выводы британской береговой охраны. Ранее британские СМИ со ссылкой на информационный сервис Lloyd`s List Intelligence сообщали, что на борту Solong находится 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием. Однако сегодня, 11 марта, владельцы опровергли эту информацию.

Контейнеровоз Solong протаранил танкер MC Stena Immaculate недалеко от города Кингстон-апон-Халл около 10:00 по местному времени. По данным The Mirror, танкер шел под флагом США, контейнеровоз — под флагом Португалии. Также сообщалось о 32 пострадавших и как минимум 1 погибшем.

На борту танкера находится авиационное топливо Jet-A1. Оба судна загорелись после столкновения. Американская логистическая компания Crowley, груз которой перевозил танкер, сообщила, что при столкновении произошла утечка некоторого количества авиационного топлива.

Евгений Хвостик