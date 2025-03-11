Генсек НАТО: усилия Трампа привели к прорыву в переговорах по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что благодаря президенту США Дональду Трампу в вопросе российско-украинского конфликта произошел прорыв. По словам господина Рютте, обеспечить гарантии безопасности Украины можно не только путем отправки на ее территорию миротворцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amel Emric / Reuters Фото: Amel Emric / Reuters

«По ситуации на Украине я принимаю сторону президента Трампа. Необходимо подчеркнуть, что благодаря ему произошел прорыв, и начались переговоры о мирном урегулировании, в котором нуждаются украинцы»,— сказал Марк Рютте на пресс-конференции во время визита в Приштину.

Планы Великобритании и Франции отправить на Украину миротворческую миссию после прекращения огня генсек НАТО назвал хорошей инициативой. «Когда перемирие на Украине будет заключено, встанет вопрос о гарантиях безопасности. Один из возможных путей — это отправка европейских наземных сил на Украину, но есть и другие способы это сделать. Однако, как сказал президент Трамп, мир еще не достигнут»,— отметил генсек НАТО.

После конфликта Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на переговорах в Вашингтоне Марк Рютте призвал украинского президента восстановить отношения с администрацией США. Европейских союзников по НАТО, которые хотят участвовать в переговорах по российско-украинскому конфликту, генсек альянса призывал не жаловаться, а выдвигать конкретные предложения.

О переговорах делегаций Украины и США — в материале «Ъ» «Украинский мир ищут на Востоке».

Лусине Баласян