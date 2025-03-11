В Ростовской области временно отменили несколько электричек

С 17 марта по 4 апреля в Ростовской области изменится график движения пригородных электропоездов, некоторые из них временно перестанут ходить, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Здесь уточнили, что в указанный период будет проводиться ремонт пути на перегоне «Миллерово – Тарасовка» и на участке «Лихая – Ростов-на-Дону».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, с 17 марта по 4 апреля будет приостановлено курсирование трех электричек: сообщением «Глубокая – Лихая» (отправлением со станции Глубокая в 06:04), «Лихая – Новомихайловская» (из Лихой – в 07:23) и «Новомихайловская – Лихая» (из Новомихайловской – в 08:19). С 16 марта по 3 апреля не будет ходить пригородный поезд «Лихая – Глубокая», который отбывает со станции Лихая в 20:23.

Кроме того, на шесть мартовских дней (18, 19, 20, 24, 25 и 27-го) отменены электрички «Ростов – Лихая», отправляющаяся из Ростова в 07:40, и «Лихая – Ростов», которая отбывает из Лихой в 15:26.

Представители СКЖД просят пассажиров принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству.

Ефим Мартов