В Кисловодске открыли пункт сбора помощи пострадавшим от пожара на Седлогорской

В Кисловодске открыли пункт для сбора помощи жителям, пострадавшим от пожара в многоквартирном доме на улице Седлогорской. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

Погорельцам необходима мужская, женская и детская одежда, обувь, постельное белье, средства личной гигиены и посуда, включая одноразовую. Пункт сбора помощи расположен на улице Горького, 36 и работает в будние дни с 9:00 до 18:00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(87937)9-08-00 и 8(928)222-31-80.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» пожар в пятиэтажном доме на улице Седлогорской произошел днем 11 марта. Возгорание началось на третьем этаже, что привело к гибели пожилой женщины и пострадавшим четверым людям. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем малолетнего ребенка.

Николай Аксенов