На базе Свердловского областного кожно-венерологического диспансера в Екатеринбурге открылся Центр генных дерматозов (ЦГД), где будут наблюдаться более 20 тыс. пациентов с наследственными заболеваниями кожи из разных муниципалитетов региона, сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие Центра генных дерматозов

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Открытие Центра генных дерматозов

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

«Эта площадка стала частью сети региональных Центров генных дерматозов. Теперь комплексная помощь уральцам с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи и генетически обусловленными патологиями будет бесплатно доступна в Екатеринбурге»,— отметила заместитель главы регионального минздрава Елена Чадова.

Формат медико-социальных функциональных центров разработан фондом «Дети-бабочки» совместно с экспертами в области дерматологии и организации здравоохранения. Специализированное подразделение позволит оказать помощь пациентам с врожденным буллезным эпидермолизом, ихтиозом, псориазом, атопическим дерматитом и другими заболеваниями.

В центре будет работать команда врачей, включая дерматолога, аллерголога-иммунолога и эндокринолога. Центр будет организовывать врачебные консилиумы, лечение новейшими таргетными препаратами и заниматься формированием заявок на гособеспечение перевязочными средствами.

Руководитель научных проектов благотворительного фонда «Дети-бабочки» Виктория Поленова отметила, что выстроенная система ориентирована на то, чтобы каждый пациент с серьезным дерматологическим диагнозом имел доступ к качественной медицинской помощи вне зависимости от региона проживания.

Полина Щуцкая