Доля Невинномысска в общекраевом объеме промышленности достигла 30%

Невинномысск занимает лидирующие позиции в Ставропольском крае по промышленному производству. Доля города в общекраевом объеме промышленности достигла 30%, сообщил глава города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

За 11 месяцев 2024 года объем отгруженной продукции составил 162,78 млрд руб., что на 117,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Экономика Невинномысска успешно адаптировалась к новым условиям и показывает устойчивое развитие»,— рассказал мэр.

По данным Северо-Кавказстата на 1 октября 2024 года, в Невинномысске работают 4635 хозяйствующих субъектов, что на 164 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано 4106 субъектов предпринимательской деятельности.

Николай Аксенов