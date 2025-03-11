Прокуратура Ставрополья нашла 200 нарушений в школьных столовых

Прокуратура Ставропольского края проверила соблюдение правил безопасности пищевой продукции в школах и детских садах региона. В ходе проверки выявлены нарушения в 200 образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Среди нарушений — отсутствие надлежащей маркировки продуктов, недостаточный контроль при их приемке, плохая обработка посуды и нехватка инвентаря для раздачи блюд. Выявлены случаи изготовления пищевой продукции из сырья неизвестного происхождения, а также его подмены на более дешевое.

«Холодильники без термометров, продукты без маркировки нашли в трех школах в Михайловске. Кроме того, в 52 образовательных учреждениях Ставрополя вскрыли фальсификацию молочной продукции»,— рассказали в ведомстве.

На поставщика и производителя возбудили уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве.

После проверок все школы и детсады устранили нарушения.

Николай Аксенов