Сотрудницу Минюста уволили за отказ выдать разрешение на оружие Мелу Гибсону

Сотрудницу Министерства юстиции США уволили после того, как она выступила против выдачи актеру Мелу Гибсону лицензии на огнестрельное оружие, сообщает The New York Times.

Как сообщила газете Элизабет Ойер, до прошлой пятницы она была адвокатом по амнистии министерства. Ее уволили без объяснения причин, но сама она видит связь между увольнением и своим отказом.

Мел Гибсон, известный сторонник Дональда Трампа, потерял право на владение огнестрельным оружием, признав себя в 2011 году виновным в домашнем насилии. Госпожа Ойер была членом группы по рассмотрению заявлений о возвращении права на владение огнестрельным оружием лицам, имеющим уголовную судимость. Она рассказала о письме адвокатов господина Гибсона, которые напоминали о его ответственном назначении президентом США, а также о том, что он является известным и успешным киноактером. Господин Трамп действительно назначил его «особым послом в прекрасное, но беспокойное место — Голливуд, штат Калифорния».

Элизабет Ойер выступила против возвращения актеру лицензии даже после того, как он на людях появился в обществе нового директора ЦРУ Кэша Патела. Через пару дней она получила уведомление об увольнении. Рассказ госпожи Ойер был, как сообщает газета, полностью подтвержден двумя источниками в Минюсте.

Виктор Буй