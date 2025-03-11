В Курской области школьников освободили от сдачи ОГЭ

Девятиклассники Курской области вместо ОГЭ будут проходить аттестацию в форме промежуточных экзаменов, а одиннадцатиклассники будут выбирать между сдачей ЕГЭ и аттестацией. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Порядок сдачи в этом году основного и единого государственного экзамена (ОГЭ и ЕГЭ) для учащихся местных школ утвержден приказом Минпросвещения РФ.

«Мы понимаем, как важно создать комфортные условия для наших школьников, и продолжаем делать все возможное чтобы их поддержать»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Утвержденные правила коснутся всех 430 школ Курской области, где учатся 11 700 девятиклассников и 4289 одиннадцатиклассников.

В 2024 году в Курской области действовал такой же порядок сдачи экзаменов. Выпускники 9-х классов получили аттестаты на основании промежуточной аттестации, а одиннадцатиклассники выбирали между аттестацией и ЕГЭ. Прошлым летом из-за объявления ракетной опасности в нескольких населенных пунктах прерывали сдачу единого госэкзамена для того, чтобы увести детей в убежища.

Сергей Толмачев, Воронеж